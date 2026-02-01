2 Şubat Pazartesi (YARIN) okullar tatil mi? İstanbul, Ankara okullar tatil mi?

Yarın itibarıyla eğitim-öğretimde ikinci dönem başlıyor. Tatilin tadını çıkaran öğrenciler için ilk ders zili yarın çalacak. Yalnız bazı illerde kar yağışı uyarısı yapılırken İstanbul da bu illerden biri... Özellikle mega kentte yaşayanlar "2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi" sorusuna cevap arıyor.