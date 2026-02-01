2 Şubat Pazartesi (YARIN) okullar tatil mi? İstanbul, Ankara okullar tatil mi?
Milyonlarca öğrenci için 2. dönem yarın başlıyor. Fakat yarın itibarıyla bazı illerde kar yağışının etkili olacağı belirtiliyor. İstanbul'da da uzun bir aranın ardından kar etkisini gösterecek. Şimdi yarınki durum merak ediliyor ve "Yarın okullar tatil mi" sorusu yöneltiliyor.
Yarın itibarıyla eğitim-öğretimde ikinci dönem başlıyor. Tatilin tadını çıkaran öğrenciler için ilk ders zili yarın çalacak. Yalnız bazı illerde kar yağışı uyarısı yapılırken İstanbul da bu illerden biri... Özellikle mega kentte yaşayanlar "2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi" sorusuna cevap arıyor.
Yarın okullar tatil mi?
İl valilikleri ve ilkçe kaymakamlıklarından şu ana dek hiçbir il için tatil haberi gelmiş değil.
Akşam saatlerinde kar yağan illerde valiliklerin olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan bazı mecrelarda ortaya atılan "15 tatil uzatıldı" paylaşımları da gerçeği yansıtmıyor.