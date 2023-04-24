20 soruda "Yarısı Bizden" Kampanyası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, “Yarısı Bizden” kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek, başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. İşte! 20 soruda kampanyanın detayları...
1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?
"İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor."
2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL’DA MI YAPILACAK?
"Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır."
3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
"Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir."
4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
"Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır."