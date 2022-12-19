2023 asgari ücret zammında kritik gün yarın! İşte olası senaryoları ve işverene maliyeti... Asgari ücret 2023 yılı çalışmalarında üçüncü toplantı yarın gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammı ile ilgili açıklamayı beklerken olası zam senaryoları da konuşulmaya devam ediliyor. Asgari ücret zammı için dört farklı senaryo üzerinde duruluyor. Bu senaryolar göz önünde bulundurulduğunda vatandaşın eline ne kadar para geçiyor, işverene maliyeti ne oluyor?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecek. 1 | 13

"Neticeye yarın ulaşacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. toplantıda uzlaşma sağlanacağını, işçilerin beklediği, işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söyledi. Bilgin, "Esas problem şudur. Enflasyon şartlarında emekçilerin enflasyonun baskısından onları kurtaracak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra işverenin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin belirlenmesi" dedi. 2 | 13

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, komisyon toplantısından önce asgari ücret gündemiyle toplanıp, değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi. 3 | 13