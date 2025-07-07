2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): branş bazında sıralaması
ÖSYM son dakika duyurusu yaparak 2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): branş bazında sıralamasının güncellendiğini belirtti. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek. İşte sorgulama ekranı...
2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): branş bazında sıralaması güncellendi. ÖSYM'den gelen son dakika duyurusunda "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir." denildi.
2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): branş bazında sıralaması için tıklayınız
Branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmeleri amacıyla bilgilendirme hizmeti olarak sunuluyor. Ancak bu sayfada yer alan bilgiler resmî belge niteliği taşımıyor; tüm değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, branş sıralamaları oluşturulurken adayların YÖKSİS ve e-Okul sisteminden alınan aktif eğitim bilgileri dikkate alındı. Bu sistemlerde eğitimi aktif görünmeyen adaylar içinse sınav başvurusu sırasında beyan edilen eğitim bilgileri temel alındı.
Güncellenen sıralamalarla birlikte adaylar, KPSS tercih sürecinde kendi alanlarındaki genel başarı durumlarını daha sağlıklı biçimde değerlendirme imkanı bulabilecek.