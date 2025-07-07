2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): branş bazında sıralaması

Branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmeleri amacıyla bilgilendirme hizmeti olarak sunuluyor. Ancak bu sayfada yer alan bilgiler resmî belge niteliği taşımıyor; tüm değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor. 2 | 3

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, branş sıralamaları oluşturulurken adayların YÖKSİS ve e-Okul sisteminden alınan aktif eğitim bilgileri dikkate alındı. Bu sistemlerde eğitimi aktif görünmeyen adaylar içinse sınav başvurusu sırasında beyan edilen eğitim bilgileri temel alındı. Güncellenen sıralamalarla birlikte adaylar, KPSS tercih sürecinde kendi alanlarındaki genel başarı durumlarını daha sağlıklı biçimde değerlendirme imkanı bulabilecek. Kaynak: HABER MERKEZİ 3 | 3