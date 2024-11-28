2024 YKS’de 203 aday sıfır veya eksi netle üniversite iddiası! YÖK gerekçesini açıkladı
YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır veya eksi netle üniversiteye yerleşme iddiaları gündemde. Bu yıl 203 adayın sıfır veya eksi net yapmasına rağmen lisans ve ön lisans programlarına yerleştiği iddiası tartışmaları yeniden alevlendirdi. YÖK ise konuya dair yaptığı gerekçesini açıklayarak konuyu yalanladı.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteye giriş sınavı olan YKS’de baraj puanı uygulamasını kaldırmasının ardından sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleştiği iddiaları gündemde.
Bu yıl gerçekleştirilen yerleştirmelerde 203 aday, toplamda sıfır veya eksi net yapmasına rağmen lisans ve ön lisans programlarına yerleştiği iddia ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, YÖK Atlas verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, sıfır netle 19, eksi netle ise 184 programa öğrenci yerleştirildiğini belirtti. Bu adayların çoğunluğunun vakıf üniversitelerinde eğitim alacağını vurgulayan Ünsal, durumun yükseköğretim sistemine olan güveni zedelediğini ifade etti.
Eksi netle yerleşen öğrenci adayı profili
171 aday vakıf üniversitelerine, 31 aday KKTC üniversitelerine, 1 aday ise yabancı bir üniversiteye yerleşti.
Adayların yerleştikleri lisans programlarının 10’u eşit ağırlık, 7’si sayısal, 11’i sözel puan türünde. Dil programlarında ise sıfır net ya da eksi nete düşüş bulunmuyor.