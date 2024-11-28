2024 YKS’de 203 aday sıfır veya eksi netle üniversite iddiası! YÖK gerekçesini açıkladı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteye giriş sınavı olan YKS’de baraj puanı uygulamasını kaldırmasının ardından sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleştiği iddiaları gündemde. 1 | 11

Bu yıl gerçekleştirilen yerleştirmelerde 203 aday, toplamda sıfır veya eksi net yapmasına rağmen lisans ve ön lisans programlarına yerleştiği iddia ediliyor. 2 | 11

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, YÖK Atlas verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, sıfır netle 19, eksi netle ise 184 programa öğrenci yerleştirildiğini belirtti. Bu adayların çoğunluğunun vakıf üniversitelerinde eğitim alacağını vurgulayan Ünsal, durumun yükseköğretim sistemine olan güveni zedelediğini ifade etti. 3 | 11