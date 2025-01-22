2024'te en az ve en çok konut satılan 5 ilçe belli oldu!

Konut satışlarında son 3 yılın zirvesi görüldü. Geçen yıl gerçekleşen konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25'e ulaştı. Konut satışlarındaki patlamada bankaların faizleri düşürmesi ve fiyat artışının hız kesmesi de etkili oldu.

Ancak buna rağmen konut satışının az kaldığı yerler de oldu. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yıl boyunca sadece 26 konut satıldı.

Alacakaya'yı 34 satış ile Bursa'nın Harmancık ilçesi izledi. Çorum'un Dodurga ilçesinde de 35 konut satıldı. En düşük konut satışının gerçekleştiği diğer ilçeler 48 ile Afyonkarahisar'ın Bayat ve 49 ile Batman'ın Beşiri ilçeleri oldu.