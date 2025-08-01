2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılıyor?

Okullar yakın tarihte açılacak. Milyonlarca öğrenci için ilk olarak uyum haftası kapsamında ilk ders zili çalacak. Hem öğrenciler hem de veliler okulların açılış tarihini araştırmaya başladı. İşte "Okullar ne zaman açılıyor" sorusunun cevabı...

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