2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılıyor?
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte okul açılış tarihlerine bir adım daha yaklaşıldı. Öğrenciler yaz tatilinin keyfini sürerken bir yandan da okul açılış tarihleri yavaş yavaş aranmaya başlandı.
Okullar yakın tarihte açılacak. Milyonlarca öğrenci için ilk olarak uyum haftası kapsamında ilk ders zili çalacak. Hem öğrenciler hem de veliler okulların açılış tarihini araştırmaya başladı. İşte "Okullar ne zaman açılıyor" sorusunun cevabı...
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma