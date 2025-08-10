2025 AGS SONUÇ TARİHİ: AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
Bu yıl Akademi Giriş Sınavı'na yaklaşık 400 bin kişi girdi. Sınav sonuç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin geçtiği tarihi bilmeyenler şimdi "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte o tarih...
Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına sayılı günler kaldı. Adayların heyecanı katbekat artarken sonuç tarihi araması da sıklaşıyor. ÖSYM daha önce sonuç tarihini duyurmuştu. Bu takvimi bilmeyenlerin art arda yönelttiği soru "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ÖSYM'nin 2025 takvimi ve kılavuza göre 13 Ağustos tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.