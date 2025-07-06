2025 ALES SORULARI AÇIKLANDI!: ÖSYM tarafından ALES soru ve cevap anahtarı erişime açıldı

Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular için önemli rol oynayan ALES'in ikinci dönem sınavı gerçekleşti. Sınavın bitişinin ardından sorular aratılmaya başlandı. Sonuç için bir çıkarım yapmak isteyenler "ALES soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.

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