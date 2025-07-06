2025 ALES SORULARI AÇIKLANDI!: ÖSYM tarafından ALES soru ve cevap anahtarı erişime açıldı
ÖSYM tarafından ALES/2 sınavı bugün saat 10.15'ta başladı ve sona erdi. Sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevap anahtarı gündem oldu. ÖSYM son dakika duyurusu ile soru ve cevap anahtarının erişime açıldığını belirtti.
Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular için önemli rol oynayan ALES'in ikinci dönem sınavı gerçekleşti. Sınavın bitişinin ardından sorular aratılmaya başlandı. Sonuç için bir çıkarım yapmak isteyenler "ALES soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
ALES soruları açıklandı
ÖSYM tarafınan yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" denildi.
ALES/2 SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.