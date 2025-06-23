2025 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

AÖF'ten mezun olmaya yakın adaylar yaz okulu kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. Kayıtlara kısa süre kala "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman" sorusu peş peşe geliyor. Birçok nedenden dolayı bu sınava girmek isteyenler resmi siteyi sıklıkla ziyaret ediyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

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