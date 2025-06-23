2025 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
Mezuniyete bir ya da birkaç dersi kalan öğrenciler için büyük bir avantaj sağlayan yaz okulu için başvurular büyük önem taşıyor. Öğrenciler bu fırsatı kaçırmak istemezken "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman" sorusu peş peşe geliyor. İşte kayıt tarihleri...
AÖF'ten mezun olmaya yakın adaylar yaz okulu kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. Kayıtlara kısa süre kala "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman" sorusu peş peşe geliyor. Birçok nedenden dolayı bu sınava girmek isteyenler resmi siteyi sıklıkla ziyaret ediyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
Öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan toparlamaları, mezuniyetlerini hızlandırmaları ve notlarını düzeltmeleri açısından oldukça kritik bir fırsat olan AÖF yaz okulunun 2025 yılı kayıtları 30 Haziran'da başlıyor ve 4 Temmuz'a kadar sürüyor.
AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesinin takvimine göre AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.