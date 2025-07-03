2025 DGS sınav giriş belgesi tarihi: DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
20 Temmuz'da gerçekleşecek DGS sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce ayda ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu beklerken net bir tarih verilmemesi nedeniyle "DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Lisan eğitimi almak isteyen yüksekokul mezunları 20 Temmuz'da kendileri için kritik bir sınava girecek. Adayların şu an gündemini sınav yerleri oluşturuyor. Sınava sayılı günler kala "DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, sınav yerlerine ilişkin bilgiler sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 10 Temmuz 2025 tarihine çevrilmiş durumda...
Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
ais.osym.gov.tr adresine girin.
T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş yapın.
"Sınav Giriş Belgesi" bölümünden belgelerinizi indirin.