2025 DGS SONUÇ TARİHİ: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuç tarihi aramaları her geçen gün artıyor. Sonuçların ÖSYM tarafından ilan edilmesine sayılı günler kala hala tarihleri bilmeyenler ya da kafa karışıklığı yaşayanlar "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte net tarih...
2 yıllık üniversite mezunu ya da adayları 20 Temmuz'da DGS'ye girdiler. Yaklaşık 250 bin kişi sınavda ter dökerken netler hesaplandı fakat kesin sonuç tarihi bekleniyor. Heyecan katsayısı her geçen gün artarken "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da sıklaşıyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?
DGS 2025 sonuçları ÖSYM'nin takvimi ve kılavuza göre 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Tercihlerin alınması
ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...