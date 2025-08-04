2025 DGS SONUÇ TARİHİ: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 yıllık üniversite mezunu ya da adayları 20 Temmuz'da DGS'ye girdiler. Yaklaşık 250 bin kişi sınavda ter dökerken netler hesaplandı fakat kesin sonuç tarihi bekleniyor. Heyecan katsayısı her geçen gün artarken "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da sıklaşıyor. 1 | 3

DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS 2025 sonuçları ÖSYM'nin takvimi ve kılavuza göre 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek. 2 | 3