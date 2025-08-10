2025 DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?
DGS sonuç tarihi için aramalar gün geçtikçe hızlanıyor. Sonuç tarihine çok az süre kaldı ve heyecan katlanıyor. Sonuç tarihi konusunda tereddüt yaşayanlar ya da henüz bilmeyenler "DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
2025 DGS sonuç tarihi aramaları sıklaştı. ÖSYM'nin geçtiği tarihe çok az süre kaldı ve sabırsızlık artıyor. Yaklaşık 250 bin kişi kesin sonuçlara bir an evvel ulaşmak istiyor. Arta arda gelen soru "DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" şeklinde...
DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?
20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen DGS'nin sonuçları 14 Ağustos'ta adaylara duyurulacak. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.
ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...