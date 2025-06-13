2025 Dünyanın en güçlü orduları: İsrail ve İran kaçıncı sırada?
İsrail bir kez daha Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye hazırlanıyor. İsrail'in sabah saatlerinde İran'a saldırmasıyla dünya neye uğradığını şaşırdı. İran'ın üst düzey askerleri hayatını kaybederken iki ülkenin ordusunun güçleri merak konusu oldu. İşte Dünyanın en güçlü orduları...
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
En yüksek savunma bütçesi, küresel üs ağı, teknolojik üstünlük
1 | 20
Rusya
Devasa nükleer cephane, geniş kara kuvvetleri, hipersonik füze teknolojisi
2 | 20
Çin
Hızla büyüyen donanma ve hava gücü, geniş insan kaynağı
3 | 20
Hindistan
Büyük aktif ordu, gelişen savunma sanayii ve nükleer kapasite
4 | 20