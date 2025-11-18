2025 İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte muhtemel tarih...
İstanbul'da öğrenim gören öğrenciler İBB burs başvurusunda bulundu. İşlemlerin üzerinden bir ay geçti. Artık sonuç tarihi için aramalar iyice hızlandı. Öğrenciler bilgi almak istiyor ve "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor. İşte olası tarihler...
Üniversite öğrencileri KYK, VGM, İBB burslarına başvuru yaptı. KYK burs sonuçları açıklanırken VGM ve İBB burs sonuçları ilan edilmedi. Bu nedenle on binler sürekli araştırma içerisinde... Her gün bilgi almak adına "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.