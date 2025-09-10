2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavı ne zaman, saat kaçta?

Bu hafta sonu 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları yapılacak. On binler, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat ve Maliye alanında terste girecek. Sınav heyecanı had safhaya çıkarken bir aksilik yaşamak istemeyenler sınav tarihini ve saatini araştırıyor.