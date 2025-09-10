2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavı ne zaman, saat kaçta?
Kamu sektöründe üst düzey yönetici, uzman, denetmen gibi pozisyonlara atanmak isteyen adaylar için yapılan 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınavı için geri sayım başladı. Adaylar herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav bilgilerini kontrol etmek istiyor. Sıkça gelen soru ise "2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı ne zaman, saat kaçta" oluyor.
Bu hafta sonu 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları yapılacak. On binler, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat ve Maliye alanında terste girecek. Sınav heyecanı had safhaya çıkarken bir aksilik yaşamak istemeyenler sınav tarihini ve saatini araştırıyor.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15'te; KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) yine aynı gün saat 14.45'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) ise 14 Eylül Pazar saat 10.15'te uygulanacak.
13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.