2025 KPSS Lisans başvuruları başladı! Başvuru ekranı ve kılavuz için tıklayınız
2025 KPSS Lisans başvuruları içim müjdeli haber geldi! ÖSYM son dakika duyurusu yaparak, kılavuzun yayımlandığını ve başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Memur adaylarının gözü bugün ÖSYM'deydi. KPSS Lisana başvuruları için bekleyiş sürerken ÖSYM "2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir" diye belirtti.
KPSS başvuruları başladı mı?
KPSS başvurular başladı. KPSS Lisans başvuruları 26 Haziran'da başlayıp 10 Temmuz'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
KPSS Lisans başvuru ücreti ne kadar?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: 570,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 350,00 TL