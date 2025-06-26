2025 KPSS Lisans başvuruları başlıyor! ÖSYM'nin geçeceği duyuru bekleniyor
KPSS Lisans başvuruları bugün başlıyor. Adaylar ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusunu bekliyor. Yüz binlerce kişi ÖSYM'nin resmi sitesini kontrol ederken "KPSS Lisans başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak" soruları art arda geliyor. İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
Lisans mezunları, KPSS'ye başvuru için 1 yıl bekledi. Bugün adaylar için büyük gün... ÖSYM'nin son dakika yapacağı "2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: Başvuruların Alınması" başlıklı duyurusu heyecanla bekleniyor.
ÖSYM'den henüz açıklama gelmezken yüz binler konu hakkında bilgi almak adına "KPSS Lisans başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak" diye soruyor.
KPSS başvuruları başladı mı?
Başvurular henüz başlamadı. KPSS Lisans başvuruları 26 Haziran'da başlayıp 10 Temmuz'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
KPSS Lisans başvuruları saat kaçta başlayacak?
KPSS 2025 Lisans başvuru saatine ilişkin net bir bilgi verilmedi. Geçen yıl başvurular 15.30'da başlamıştı. Beklentiler bu yılda yine aynı saatte başvuruların başlayacağı yönünde...
KPSS Lisans başvuru ücreti ne kadar?
KPSS lisans sınav ücreti kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli olacak. Geçen yıl sınav ücretleri 350 lira idi.