Lisans mezunları, KPSS'ye başvuru için 1 yıl bekledi. Bugün adaylar için büyük gün... ÖSYM'nin son dakika yapacağı "2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: Başvuruların Alınması" başlıklı duyurusu heyecanla bekleniyor. ÖSYM'den henüz açıklama gelmezken yüz binler konu hakkında bilgi almak adına "KPSS Lisans başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak" diye soruyor. 1 | 4

KPSS başvuruları başladı mı? Başvurular henüz başlamadı. KPSS Lisans başvuruları 26 Haziran'da başlayıp 10 Temmuz'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. 2 | 4

KPSS Lisans başvuruları saat kaçta başlayacak? KPSS 2025 Lisans başvuru saatine ilişkin net bir bilgi verilmedi. Geçen yıl başvurular 15.30'da başlamıştı. Beklentiler bu yılda yine aynı saatte başvuruların başlayacağı yönünde... 3 | 4