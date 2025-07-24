2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı...
Kamu, kurum ve kuruluşlarına binlerce memur adayı KPSS 2025/1 tercihleri ile başvuru yaptı. 17 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından sonuç tarihi gündem oldu. Yüz binlerce kişi ÖSYM'nin son dakika duyurusunu beklerken beklenen duyuru saat 11.30'da geldi.
ÖSYM memur adaylarının heyecanlı bekleyişine son verdi. KPSS-2025/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
KPSS tercihleri ne zaman açıklanır?
ÖSYM'den yapılan duyuruda "10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
KPSS-2025/1 tercih sonuçları için tıklayınız
ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin ardından yerleştirme sonuçlarınıza ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle ulaşabilirsiniz.
KPSS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir kadroya yerleşen adaylar, ilgili kamu kurumlarına ek bir sınav ya da mülakat süreci olmaksızın doğrudan atanır. Ancak atama işleminin gerçekleşebilmesi için adayların, pozisyona ilişkin tüm koşulları karşılaması ve gerekli belgeleri belirlenen süre içinde ilgili kuruma teslim etmesi zorunludur. Bu şartları yerine getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.