2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı...

KPSS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir kadroya yerleşen adaylar, ilgili kamu kurumlarına ek bir sınav ya da mülakat süreci olmaksızın doğrudan atanır. Ancak atama işleminin gerçekleşebilmesi için adayların, pozisyona ilişkin tüm koşulları karşılaması ve gerekli belgeleri belirlenen süre içinde ilgili kuruma teslim etmesi zorunludur. Bu şartları yerine getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.

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