2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?
Allah’a teslimiyetin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı için tarih yaklaşıyor. Bayramda kurban keserek Allah’a yakınlık amaçlayan ve bolca sevap kazanmak isteyen müminler bayram tarihlerini araştırmaya başladı. Binlerce kişi "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?" sorusunu yöneltiyor.
Hem bireysel ibadeti hem toplumsal dayanışmayı temsil eden Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İnancın, sadakatin ve fedakârlığın temsil eden kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler tarih aramasına hız verdi. Bu hayırlı günün zamanı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Kurban Bayramı ne zaman?
2025 yılında Kurban Bayramı, haziran ayının ilk haftasına denk geliyor. Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe günü...
Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.