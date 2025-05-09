2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

Hem bireysel ibadeti hem toplumsal dayanışmayı temsil eden Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İnancın, sadakatin ve fedakârlığın temsil eden kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler tarih aramasına hız verdi. Bu hayırlı günün zamanı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

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