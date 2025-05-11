2025 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ | Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili 9 gün oldu mu?
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tatil planları, seyahat programları ve bayram hazırlıkları için takvimi yakından takip etmeye başladı. Bayram boyunca yapılacak ziyaretler, kesilecek kurbanlar ve manevi buluşmalar için geri sayım sürerken, "Kurban Bayramı ne zaman" sorusu da yoğun şekilde geliyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Milyonlarca kişi, yaz tatiline denk gelen Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmek için araştırmalara başladı. Tatil planlarını netleştirmek isteyenlerden, kurban kesimi hazırlığı yapanlara kadar herkesin ortak sorusu, "Kurban Bayramı ne zaman" şeklinde... İşte haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı'nın tarihleri...
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.