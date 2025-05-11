Milyonlarca kişi, yaz tatiline denk gelen Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmek için araştırmalara başladı. Tatil planlarını netleştirmek isteyenlerden, kurban kesimi hazırlığı yapanlara kadar herkesin ortak sorusu, "Kurban Bayramı ne zaman" şeklinde... İşte haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı'nın tarihleri... 1 | 3

2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle: 5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil) 6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün 8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün 2 | 3