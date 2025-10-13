2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Yüz binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin başlamasını bekliyor. Bugün pazartesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığına adaylar akın etmiş durumda... Tarih bilgisi alabilmek için başvurulan soru "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Ekim ayının 3. haftasında umutlar iyice artmış durumda... Gençlik ve Spor Bakanlığından açıklama bekleniyor. Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?
13 Ekim 2025 Pazartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığından KYK burs ve kredi başvuru tarihine ilişkin açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular 8 Ekim'de alınamaya başlamıştı fakat beklenen olmadı. Başvuruların bu hafta içi başlaması bekleniyor.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.