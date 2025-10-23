2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu? GSB burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının burs ve kredi başvurularını e-Devlet üzerinden yaptı. İşlemlerin üzerinden yaklaşık 1 hafta geçerken adayların sonuç tarihi araması her geçen gün artıyor. On binler çeşitli mecralardan tarih bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Bazıları da geçen sene yaşanan süreç ile ilgili detaylara ulaşmak istiyor. Gündemden düşmeyen soru ise "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
KYK burs ve kredi sonuçları şu sıralar üniversite öğrencilerinin bir numaralı gündem maddesi...İşlemlerin bitişi ile birlikte GSB'nin sonuç tarihini paylaşmaması nedeniyle aramalar gün geçtikçe artıyor. On binlerin ortak sorusu "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
KYK 2025 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihi için net bir tarih verilemiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.