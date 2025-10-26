2025 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim gecesi sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden bir hafta geçti. Henüz burs ve kredi sonuçları açıklanmadı. GSB tarafından sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple "2025 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her gün yoğun şekilde yöneltiliyor.
2025 KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim gecesi tamamlandı. Yüz binlerce üniversite öğrencisi şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Günler ilerledikçe heyecan katlanırken sonuç tarihi üniversite öğrencilerinin gündeminde... Peki, 2025 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK 2025 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihi için net bir tarih verilemiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.