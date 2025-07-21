2025 LGS iptal mi? Bu yılki LGS iptal oldu mu?

"LGS iptal mi oldu" sorusu gündemden düşmüyor. Her gün yeni açıklamalar geliyor. Öğrenciler ve aileleri sınavın akıbetini öğrenmeye çalışıyor. İşte en son durum...

Bakan Tekin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sorularının sızdırıldığı" iddialarına ilişkin, "Biz, hem kendimiz hem de ilgili siber uzmanları, bununla ilgili analizimizi yaptık ve o PDF'in matbu materyalden çekilen fotoğraftan elde edilen PDF olduğunu herkes tespit etti, hal böyleyken bunun üzerinden bir algı operasyonu yürütmek gerçekten haksızlık" ifadelerini kullandı.