2025 LGS iptal mi? Bu yılki LGS iptal oldu mu?
LGS tartışmaları son hızıyla sürüyor. Soruların önceden verildiği iddiası ve bu yıl 719 birincinin çıkması dedikoduları artırırken öğrenci veliler son durumu öğrenmek istiyor. Son günlerde peş peşe "2025 LGS iptal mi" sorusu geliyor. İşte ayrıntılar...
"LGS iptal mi oldu" sorusu gündemden düşmüyor. Her gün yeni açıklamalar geliyor. Öğrenciler ve aileleri sınavın akıbetini öğrenmeye çalışıyor. İşte en son durum...
LGS iptal mi oldu?
Liselere Geçiş Sistemi sınavının iptal olma durumu söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanı ortaya atılan iddialara bugün de açıklık getirdi.
Bakan Tekin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sorularının sızdırıldığı" iddialarına ilişkin, "Biz, hem kendimiz hem de ilgili siber uzmanları, bununla ilgili analizimizi yaptık ve o PDF'in matbu materyalden çekilen fotoğraftan elde edilen PDF olduğunu herkes tespit etti, hal böyleyken bunun üzerinden bir algı operasyonu yürütmek gerçekten haksızlık" ifadelerini kullandı.