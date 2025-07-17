2025 LGS iptal mi oldu? LGS iptal mi edilecek?

LGS iptal mi edilecek? Bu soru şu sıralar gündem olmuş durumda... LGS 2025 sınavı ile ilgili iddialar bitmiyor. Soruların daha önce dağıtıldığı öne sürülürken 719 birinciliğin de şaibeli olduğu iddia ediliyor. İşte konuya dair en son bilgiler...

2025 LGS iptal olmuş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in böyle bir açıklaması yok.

Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 LGS kapsamında bazı soruların sınav bitmeden önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında hem adli hem idari işlem başlatıldığını açıkladı. TRT Haber'e konuşan Tekin, bu kişiler arasında bir okul yöneticisinin de bulunduğunu belirtti.

Sınav sorularının çalındığı yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanlayan Bakan Tekin, teknik incelemeler sonucunda dolaşıma giren PDF dosyasının Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olmadığını vurguladı. Sözel oturumun 10.45’te sona erdiğini, paylaşılan görselin ise 11.57’de dolaşıma girdiğini ifade etti.

2024 LGS’de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olmasına ilişkin şaibe iddialarına da değinen Tekin, soruların doğrudan müfredattan hazırlandığını ve ek kaynak kullanılmadan da başarı sağlanabilecek bir sınav yapıldığını söyledi. Bu nedenle yüksek sayıda birinci çıkmasının şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.