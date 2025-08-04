2025 LGS (lise) taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

LGS taban puanları ile ilgili aramalar sıklaşmış durumda... Tercih sonuçları ile birlikte hem yerleşen hem de yerleşemeyen öğrenciler yüzdelik dilimleri yoğun şekilde araştıracak. Şimdi aileler ile birlikte lise adayları konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte detaylar...

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının hemen ardından taban puanları ilan edilecek. Tercih sonuçlarının saat 10.00-11.00 aralığında açıklanması bekleniyor.

Sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle:

LGS 2025 nakil döneminin başlamasıyla birlikte, okullardaki güncel boş kontenjanlar ve taban puanları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrenciler ve veliler, nakil başvuruları öncesinde bu bilgileri kolayca kontrol edebilirler.

Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci bir şans arayanlar için 2. nakil süreci başlayacak. 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan bu başvuruların sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Yerleştirmeye esas nakil süreci, iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek ve her iki dönemde de öğrencilere tercih hakkı tanınacak. Bu süreçte, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3'er okul seçeneği sunulacak.

Yerel yerleştirme tercihlerine dikkat

İlk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşmiş olan öğrencilerin, nakil başvurularında kendi kayıt bölgelerinden veya farklı türde okullar tercih etme gibi bir zorunluluğu olmayacak. Ancak, ilk yerleştirmede hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için bazı kurallar geçerli olacak:

Bu öğrenciler, nakil tercih listelerindeki ilk iki okulu kendi kayıt alanlarından seçmek zorundadır.

Toplamda en fazla 3 okul tercihi yapabilirler.

Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçme hakkına sahiptirler.