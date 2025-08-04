2025 LGS (lise) taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS tercih sonuçları ile birlikte taban puanları belli olacak. Milyonlar sonuçları öğrenir öğrenme hemen taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyecek. Bu sebeple konu bir hayli mühim ve aramalar sıklaşmış durumda... İşte detaylar...
LGS taban puanları ile ilgili aramalar sıklaşmış durumda... Tercih sonuçları ile birlikte hem yerleşen hem de yerleşemeyen öğrenciler yüzdelik dilimleri yoğun şekilde araştıracak. Şimdi aileler ile birlikte lise adayları konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte detaylar...
LGS taban puanları açıklandı mı?
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının hemen ardından taban puanları ilan edilecek. Tercih sonuçlarının saat 10.00-11.00 aralığında açıklanması bekleniyor.
Nakil süreci takvimi
1. Nakil Tercih Başvuruları: 4-6 Ağustos 2025
1. nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2025
Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci bir şans arayanlar için 2. nakil süreci başlayacak. 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan bu başvuruların sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?
LGS 2025 nakil döneminin başlamasıyla birlikte, okullardaki güncel boş kontenjanlar ve taban puanları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrenciler ve veliler, nakil başvuruları öncesinde bu bilgileri kolayca kontrol edebilirler.
Sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle:
e-Okul.meb.gov.tr adresine gidin.
Ana sayfada yer alan "Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" bölümüne tıklayın.
Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme giriş yapın.
Bu adımların ardından açılan sayfada, tercih yapmayı düşündüğünüz okulların güncel boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilir
Yerleştirmeye esas nakil süreci, iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek ve her iki dönemde de öğrencilere tercih hakkı tanınacak. Bu süreçte, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3'er okul seçeneği sunulacak.
Yerel yerleştirme tercihlerine dikkat
İlk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşmiş olan öğrencilerin, nakil başvurularında kendi kayıt bölgelerinden veya farklı türde okullar tercih etme gibi bir zorunluluğu olmayacak. Ancak, ilk yerleştirmede hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için bazı kurallar geçerli olacak:
Bu öğrenciler, nakil tercih listelerindeki ilk iki okulu kendi kayıt alanlarından seçmek zorundadır.
Toplamda en fazla 3 okul tercihi yapabilirler.
Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçme hakkına sahiptirler.