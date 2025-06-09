2025 LGS sınavı ne zaman? LGS 1. oturum ve 2. oturum saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 LGS'ye çok az bir süre kaldı. Sınavın öncesinde öğrenciler büyük bir heyecan yaşıyor. Geçen gün sınav giriş belgeleri yayımlandı sıra sınava geldi. Öğrencilerin geleceğini şekillendiren LGS'nin tarihi ve saati bir hayli önemli... Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

LGS sınavı saat kaçta?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09.30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Sınav süresi 75 dakika olacak.

İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Bu bölümde öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 40 soruyu 80 dakikada yanıtlamaya çalışacak.