2025 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geleceklerini şekillendirecek liselere yerleşebilmek için yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girdi. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı yayımlandı, öğrenciler netlerini hesapladı. Ancak gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı resmi sonuçlarda. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 1 | 3

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2025 LGS kılavuzu ve MEB takvimine göre LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek. 2 | 3