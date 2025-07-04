2025 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
LGS sonuç tarihini bilmeyenler aramaları sıklaştırdı. Bir an evvel sonuçlara ulaşılmak isteniyor ve "2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının kılavuuznda yer alan sonuç tarihi...
Geleceklerini şekillendirecek liselere yerleşebilmek için yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girdi. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı yayımlandı, öğrenciler netlerini hesapladı. Ancak gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı resmi sonuçlarda. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2025 LGS kılavuzu ve MEB takvimine göre LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek.
Lise tercihleri ne zaman?
Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.