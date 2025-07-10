11 Temmuz'da deyim yerindeyse dananın kuyruğu kopacak. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını 11 Temmuz tarihinde öğrencilerle paylaşacak. Sonuçlara saatler kaldı ve öğrenci ve veliler heyecan içerisinde... Hem net tarihi bilmeyenler hem de erken ihtimaline karşı binlerce kişi "LGS sonuçları açıklandı mı" sorusunu yöneltiyor. 1 | 3

2025 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS 2025 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB'in takvimine göre sonuçlar 11 Temmuz'da ilan edilecek. Saat konusunda ise bir duyuru yapılmadı fakat geçen sonuçlar saat 09.51'de resmi sitede duyurulmuştu. Gözler bu yıl da aynı saatte olacak. 2 | 3