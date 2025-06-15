Bugün yaklaşık 1 milyon lise adayı LGS'de ter döktü. Sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevap anahtarı araması hızlandı. MEB müjdeli haberi 14.07'de geçti.

MEB'den yapılan açıklamada "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı" denildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran 2024'te yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının 11 Temmuz 2025’te açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.

LGS sorular zor muydu?

İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar:

- 2025 LGS Genel Değerlendirme: Zorluk Düzeyi: Sınavın geneli 2024’e kıyasla biraz daha zor olarak değerlendirildi. Eleyicilik: Türkçe ve Matematik testlerinde ayırt edici (seçici) sorular fazlaydı. Sürpriz yok: Müfredat dışı soru yoktu, MEB örnek sorularına benzer yapıda sorular geldi.

- 2025 LGS sözel bölümü orta düzey zordu. Sosyal Bilgiler testinde zor olan 1-2 soru vardı. Türkçe testinde de zor sorular bulunuyordu. Sınavın genel düzeyi orta-zor diyebileceğimiz bir seviyedeydi. İngilizce ve Din testleri ise basitti.

- Türkçe: Metinler uzun ve iki şık arasında kalınan soruların çokluğu nedeniyle öğrenciler bu testte zorlanmış. Sözel bölümü erken bitirip kontrol edebilen öğrenciler, Türkçe testinin bu özelliğinden dolayı sözel bölümü ucu ucuna yetiştirebilmiş.

Matematik: Zor ama daha yapılabilir bulunmuş.

Fen: Yine zor, ama orta zorlukta.

İnkılap Tarihi: Orta-kolay.

Din Kültürü: Bir soru dışında kolay.

İngilizce: Orta düzeyde olduğu söylenmiş.

- Bu sınav tarihin en zor sınavıymış, dediler. Çocukların morali bozuk, sizin yapacağınız iş... Ne ölçüyorsunuz acaba? 150 tane deneme sınavına girdi, en kötüsü bu dediler...

- Sınav çok zordu, keşke ailemi dinleyip daha çok çalışsaydım.

- LGS çok kolaydı, fulleyemeyenleri liseye almayın.

- Az önce LGS’den çıktım, dünyanın en kolay sınavıydı. Fulleyemeyen de liseye gitmesin, bir zahmet.

- LGS’de Türkçe zormuş, muhtemelen YKS’de de belirleyici olur. Kardeşim öyle dedi.

- LGS sınavına girecek öğrencileri profesör zannettiler. Bu kadar zor sormaya ne gerek vardı?

- LGS çok kolaydı, bekle beni Tokat Fen Lisesi!

- Arkadaşlar, LGS çok zormuş. Süresi yetmemiş kimsenin, özellikle sayısal kısmı. Hepimize geçmiş olsun.

- LGS Türkçe’de anahtarlı kilitli bir soru vardı, o soru neydi Allah aşkına?

- LGS Soruları öyle böyle zor değildi. Bayağı zordu.