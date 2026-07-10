2025 LGS taban puanları ile yüzdelik dilimleri: 2026 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
Son dakika 2026 LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanı ile birlikte hangi lisenin hangi puanla öğrenci aldığı yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Bir yandan "2026 LGS (lise) taban puanları açıklandı mı" sorusu gelirken bir yandan da 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenilmeye çalışılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da ilan edileceğini duyurmuştu. Bugün tüm gözler MEB'deydi. Bakanlık beklenildiği gibi sonuçları bugün erişime açtı. Yüz binler sonuçlarını öğrenirken şimdi asıl konu lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
13 Temmuz'da tercih yapacak olan adaylar LGS taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor. Bu yılın taban puanları henüz belli olmazken 2025 yılı LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
2025 ilk 10 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul/Fatih) – Almanca: 500,0000 puan | %0,01
Galatasaray Lisesi (İstanbul/Beyoğlu) – Fransızca: 497,6804 puan | %0,04
Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul/Beşiktaş) – Almanca: 495,3605 puan | %0,05
Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul/Beşiktaş) – İngilizce: 494,6321 puan | %0,06
Ankara Fen Lisesi (Ankara/Çankaya): 494,4902 puan | %0,08
İzmir Fen Lisesi (İzmir/Bornova): 493,7859 puan | %0,12
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul/Başakşehir) – Bilişim Teknolojileri: 492,0513 puan | %0,18
Atatürk Lisesi (İzmir/Konak) – Almanca: 491,2069 puan | %0,21
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul/Fatih) – Almanca: 489,9715 puan | %0,21
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İstanbul/Üsküdar) – Almanca: 489,1223 puan | %0,24