2025 LGS tercih sonuç tarihi: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS'de süreç devam ediyor ve sıra geldi tercih sonuçlarına... 24 Temmuz'da biten işlemler sonrası Milli Eğitim Bakanlığının adaylara geçtiği takvimi bilmeyenler "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar da belli olacak ve nakil işlemleri de başlayacak...
LGS maratonunda sıra tercih sonuçlarının açıklanmasına geldi. 14 Temmuz'da başlayan işlemler 24 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten itibaren "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" araması sıklaştı. Her geçen gün sonuçlara olan ilgi artarken Milli Eğitim Bakanlığının adaylara geçtiği tarih ise şöyle...
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre bu yılki LGS tercih sonuçları 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da belli olacak ve nakil süreci başlayacak.
2025 LGS 1. nakil süreci ne zaman başlayacak?
4-6 Ağustos 2025: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak.
8 Ağustos 2025: 1. nakil yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
8-12 Ağustos 2025: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları başlayacak.
14 Ağustos 2025: 2. nakil sonuçları açıklanacak.
Hiçbir okula yerleşemeyenler için yerel yerleştirme:
15-21 Ağustos 2025: Boş kalan kontenjanlar için, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak.
22 Ağustos 2025: Komisyonlar, yerleştirme işlemlerini tamamlayacak.