2025 LGS tercih sonuç tarihi: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS maratonunda sıra tercih sonuçlarının açıklanmasına geldi. 14 Temmuz'da başlayan işlemler 24 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten itibaren "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" araması sıklaştı. Her geçen gün sonuçlara olan ilgi artarken Milli Eğitim Bakanlığının adaylara geçtiği tarih ise şöyle... 1 | 3

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığının 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre bu yılki LGS tercih sonuçları 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da belli olacak ve nakil süreci başlayacak. 2 | 3