2025 MICHELİN REHBERİ: İstanbul, İzmir ve Muğla'daki Bib Gourmand ve MICHELIN yıldızlı restoranlar!

Michelin, 2025 yılı için İstanbul, İzmir ve Muğla’daki tavsiye edilen restoranları duyurdu. Yeni seçkide, İstanbul’daki TURK FATİH TUTAK iki MICHELIN Yıldızı alırken, toplamda 32 yeni restoran listeye girdi. Türkiye genelinde 132 tavsiye edilen mekan bulunuyor, bunlardan 2’si Michelin Yıldızı, 8’i Bib Gourmand ve 6’sı MICHELIN Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi.

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