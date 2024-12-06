2025 MICHELİN REHBERİ: İstanbul, İzmir ve Muğla'daki Bib Gourmand ve MICHELIN yıldızlı restoranlar!
Michelin, 2025 yılı için Türkiye'deki restoran seçimlerini İstanbul'da Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlediği törenle duyurdu. Bu yılki seçki, 32 yeni restoranla zenginleşirken, Türkiye genelindeki tavsiye edilen restoran sayısı toplamda 132'ye ulaştı. İstanbul'da 77, İzmir'de 24, Muğla'da ise 31 restoran yer alıyor. İşte İstanbul, İzmir ve Muğla'daki 2025 MICHELİN Rehberi'nde Bib Gourmand ve MICHELIN yıldızları ile listeye girmeyi başaran restoranlar...
Michelin, 2025 yılı için İstanbul, İzmir ve Muğla’daki tavsiye edilen restoranları duyurdu. Yeni seçkide, İstanbul’daki TURK FATİH TUTAK iki MICHELIN Yıldızı alırken, toplamda 32 yeni restoran listeye girdi. Türkiye genelinde 132 tavsiye edilen mekan bulunuyor, bunlardan 2’si Michelin Yıldızı, 8’i Bib Gourmand ve 6’sı MICHELIN Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi.
Geçtiğimiz yıl tavsiye edilenler listesinde yer alan bir başka restoran ise bu yıl Bib Gourmand derecesi ile ödüllendirildi. MICHELIN Rehberi Istanbul, Izmir, Muğla 2025 seçkisi şöyle:
- 1 adet İki MICHELIN Yıldızlı restoran
- 13 adet Bir MICHELIN Yıldızlı restoran (yeni eklenen 2 restoranla birlikte)
- 27 Bib Gourmand restoran (yeni eklenen 8 adet ve yükseltilen 1 adet)
- 91 adet tavsiye edilen restoran (yeni eklenen 22 adet)
- 10 adet MICHELIN Yeşil Yıldız restoran (6 yeni)
İşte İstanbul, İzmir ve Muğla'da yer alan Bib Gourmand ve MICHELIN yıldızlı restoranlar...
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