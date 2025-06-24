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2025 MSÜ taban ve tavan puanları: Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları

2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ taban puanları da araştırılmaya başlandı. İşte Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları...

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2025 MSÜ taban ve tavan puanları: Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları - Resim: 1

Haftalardır beklenen 2025 MSÜ tercih sonuçları ilan edildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi son dakika duyurusu yaparak "MSÜ tercih sonuçları açıklandı" diye belirtti. Bu gelişmenin hemen ardından taban puanları belli oldu. İşte Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları...

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2025 MSÜ taban ve tavan puanları: Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları - Resim: 2

2025 MSÜ taban puanları...

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı askeri öğrenci alımı için taban puanlar belli oldu.

Harp okullarında en yüksek taban puan Hava Harp Okulu’nda

Hava Harp Okulu için:

Erkek adaylar: 340,29930

Kadın adaylar: 363,38460

Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) için:

Erkek adaylar: 287,91733

Kadın adaylar: 355,60884

Kara Harp Okulu - Eşit Ağırlık:

Erkek adaylar: 288,10294

Kadın adaylar: 362,43486

Kara Harp Okulu - Sözel:

Sadece erkek adaylar alınacak. Taban puan: 325,52641

Not: Kara Harp Okulu’na sözel puan türünden kadın aday temin edilmeyecek.

Astsubay MYO’larda da puanlar belirlendi
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando MYO:

Erkek adaylar: 252,16987

Kadın adaylar: 327,91907

Bando Astsubay MYO’da büyük fark dikkat çekti
İlk tercihi Bando MYO olan adaylar için belirlenen taban puanlar:

Erkek adaylar: 115,98379

Kadın adaylar: 302,0427

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2025 MSÜ taban ve tavan puanları: Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları - Resim: 3
Kaynak: HABER MERKEZİ
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