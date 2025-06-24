2025 MSÜ taban ve tavan puanları: Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları
2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ taban puanları da araştırılmaya başlandı. İşte Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları...
Haftalardır beklenen 2025 MSÜ tercih sonuçları ilan edildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi son dakika duyurusu yaparak "MSÜ tercih sonuçları açıklandı" diye belirtti. Bu gelişmenin hemen ardından taban puanları belli oldu. İşte Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları...
2025 MSÜ taban puanları...
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı askeri öğrenci alımı için taban puanlar belli oldu.
Harp okullarında en yüksek taban puan Hava Harp Okulu’nda
Hava Harp Okulu için:
Erkek adaylar: 340,29930
Kadın adaylar: 363,38460
Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) için:
Erkek adaylar: 287,91733
Kadın adaylar: 355,60884
Kara Harp Okulu - Eşit Ağırlık:
Erkek adaylar: 288,10294
Kadın adaylar: 362,43486
Kara Harp Okulu - Sözel:
Sadece erkek adaylar alınacak. Taban puan: 325,52641
Not: Kara Harp Okulu’na sözel puan türünden kadın aday temin edilmeyecek.
Astsubay MYO’larda da puanlar belirlendi
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando MYO:
Erkek adaylar: 252,16987
Kadın adaylar: 327,91907
Bando Astsubay MYO’da büyük fark dikkat çekti
İlk tercihi Bando MYO olan adaylar için belirlenen taban puanlar:
Erkek adaylar: 115,98379
Kadın adaylar: 302,0427