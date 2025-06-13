2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Aradan yaklaşık 2 ay geçerken hem adaylar hem de aileleri sonuçların ilan edilmesini istiyor. Yüz binlerin dilinden düşmeyen soru ise "2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... 1 | 3

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Haziran Cuma günü itibarıyla tercih sonuç tarihi hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinden duyuru gelmedi. Sonuçların en geç bu cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi web sitesi (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden sonuçları sorgulayacak. 2 | 3