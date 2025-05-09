2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? MSÜ tercih sonuç tarihi için gözler bu güne çevrildi

MSÜ tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Üniversitesinde... Tarihin belirsiz olması adayları araştırmaya itiyor. Bilgi almak adına sıkça başvurulan soru ise "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

28 Nisan itibarıyla, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Milli Savunma Üniversitesi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş ve sonuçlar 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu takvim baz alındığında, 2025 yılı tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Ancak kesin tarih için MSÜ'nün resmi açıklaması beklenmeli.