2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? MSÜ tercih sonuç tarihi için gözler bu güne çevrildi
MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftası geride kaldı ve sonuç tarihi araması gün geçtikçe hızlanıyor. Binlerce aday tarih konusunda bilgi alabilmek için "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte Milli Savunma Üniversitesinin geçmesi ihtimal sonuç tarihi...
MSÜ tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Üniversitesinde... Tarihin belirsiz olması adayları araştırmaya itiyor. Bilgi almak adına sıkça başvurulan soru ise "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
28 Nisan itibarıyla, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Milli Savunma Üniversitesi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş ve sonuçlar 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu takvim baz alındığında, 2025 yılı tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Ancak kesin tarih için MSÜ'nün resmi açıklaması beklenmeli.
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.