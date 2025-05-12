2025 MSÜ tercih sonuçları erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için aramalar devam ediyor. Tarihlerin belli olmaması sebebiyle on binlerce aday bir bilgi almanın peşinde... İşlemlerini tamamlayanların orta sorusu: 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

28 Nisan itibarıyla, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Milli Savunma Üniversitesi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş ve sonuçlar 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu takvim baz alındığında, 2025 yılı tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Ancak kesin tarih için MSÜ'nün resmi açıklaması beklenmeli.