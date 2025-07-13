2025 ÖABT ve AGS soruları erişime açıldı mı? AGS ile ÖABT soruları ve cevapları saat kaçta açıklanacak?

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bugün gerçekleşti. Sınavın soruları adayların gündeminin ilk sırasını oluşturuyor. Tarih ve saat konusunda bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru "2025 ÖABT ve AGS soruları ne zaman erişime açılacak" şeklinde... İşte muhtemel saat...

AGS ve ÖABT soruları ne zaman açıklanır?

Devlet okullarına atanabilmek için girilen bu sınavların soru ve cevap anahtarı henüz açıklanmış değil. Soruların ve cevapların bugün saat 17.00'de erişime açılması bekleniyor.