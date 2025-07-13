2025 ÖABT ve AGS soruları erişime açıldı mı? AGS ile ÖABT soruları ve cevapları saat kaçta açıklanacak?
Bugün AGS ve ÖABT sınavları gerçekleşti. Her iki sınavda da yüz binlerce kişi ter dökerken sınavın soruları sorgulanıyor. ÖSYM'nin soru ve cevap anahtarı için tarih ve saat vermemesi nedeniyle "2025 ÖABT ve AGS soruları ne zaman erişime açılacak" diye soruluyor.
2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bugün gerçekleşti. Sınavın soruları adayların gündeminin ilk sırasını oluşturuyor. Tarih ve saat konusunda bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru "2025 ÖABT ve AGS soruları ne zaman erişime açılacak" şeklinde... İşte muhtemel saat...
AGS ve ÖABT soruları ne zaman açıklanır?
Devlet okullarına atanabilmek için girilen bu sınavların soru ve cevap anahtarı henüz açıklanmış değil. Soruların ve cevapların bugün saat 17.00'de erişime açılması bekleniyor.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.