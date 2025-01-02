2025 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI: En güzel ayetli, hadisli ve dualı kandil mesajları
2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili’ni geldi çattı. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu Regaip Kandili'nde Müslümanlar sevdikleri ile paylaşabilmek için en güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, dostlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, ayetli, hadisli, dualı kısa ve en anlamlı Regaip Kandili mesajları...
İslam dünyası için rahmet, bereket ve manevi huzurun en yoğun hissedildiği özel gecelerden biri olan Regaip Kandili geldi çattı. Müslümanlar için üç ayların başlangıcını müjdeleyen 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nde dualarını ve iyi dileklerini sevdikleriyle paylaşıyor. İşte dostlarınız ve ailenizle paylaşabileceğiniz dualı, ayetli, hadisli kısa ve en anlamlı Regaip Kandili mesajları:
Rahmetin, bereketin ve huzurun üzerimize yağdığı bu mübarek gecede, Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Kalplerimize huzur, gönüllerimize ferahlık getiren bu gece, tüm dualarımıza vesile olsun. Hayırlı Kandiller.
Üç ayların habercisi Regaip Kandili, gönlünüzdeki duaları kabul eylesin. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir gece diliyorum.