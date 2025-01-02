2025 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI: En güzel ayetli, hadisli ve dualı kandil mesajları

İslam dünyası için rahmet, bereket ve manevi huzurun en yoğun hissedildiği özel gecelerden biri olan Regaip Kandili geldi çattı. Müslümanlar için üç ayların başlangıcını müjdeleyen 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nde dualarını ve iyi dileklerini sevdikleriyle paylaşıyor. İşte dostlarınız ve ailenizle paylaşabileceğiniz dualı, ayetli, hadisli kısa ve en anlamlı Regaip Kandili mesajları:

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