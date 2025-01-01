2025 RESMİ TATİL LİSTESİ: 2025'te resmi tatiller ne zaman?

2025 yılına girmemizle birlikte pek çok çalışan, resmi tatil günlerini ve bayram tarihlerini planlamaya başladı.

Resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, yıllık izinlerini bu tarihlere denk getirerek uzun tatiller oluşturmayı hedefliyor. Peki, 2025 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve diğer önemli tatil günleri hangi tarihlere denk geliyor?