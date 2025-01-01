2025 RESMİ TATİL LİSTESİ: 2025'te resmi tatiller ne zaman?
2025'e yılına girilmesi ile birlikte pek çok çalışan resmi yeni yılda resmi tatillerin hangi tarihlere denk geldiğini merak etmeye başladı. Senelik izinlerinden kullanacakları haklarla daha uzun süre tatil yapmak isteyen vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "2025 resmi tatilleri ne zaman?", "2025 resmi tatilleri hangi tarihlerde?" gibi aramalar yapıyor. Peki 2025 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar...
2025 yılına girmemizle birlikte pek çok çalışan, resmi tatil günlerini ve bayram tarihlerini planlamaya başladı.
Resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, yıllık izinlerini bu tarihlere denk getirerek uzun tatiller oluşturmayı hedefliyor. Peki, 2025 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve diğer önemli tatil günleri hangi tarihlere denk geliyor?
Yılbaşı Tatili
Tarih: 1 Ocak 2025
Tatil süresi: 1 gün
Tatil günleri: Çarşamba
Ramazan Bayramı
Tarih: 30 Mart 2025
Tatil süresi: 3 gün
Tatil günleri: Pazar, Pazartesi, Salı