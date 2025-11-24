2025 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI MI? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta açıklanıyor?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşecek. 17-21 Kasım tarihleri arasında on binlerce öğretmen adayı tercihlerini yaptı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta açıklanıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu anlamlı günde geleceğimizi şekillendirecek olan öğretmenlerimizin kaderleri belirlenecek. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken bugün en çok yöneltilen soruların başında ise "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" geliyor.
Öğretmen ataması kura töreni saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kura töreninin saatine ilişkin bir duyuru yapmadı. Sonuçların akşam saatleirnde duyurulması bekleniyor.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Millî Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.