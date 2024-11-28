2025 trafik cezası tutarları belli oldu! Hangi ihlale ne kadar para cezası ödeniyor?
2025 yılına dair yeniden değerleme oranları geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 43,93 olarak gerçekleşen yeniden değerleme oranlarıyla birlikte 2025'te trafik cezaları önemli ölçüde artacak. Kırmızı ışıkta geçmekten alkollü araç kullanmaya pek çok cezasının yer aldığı trafik cezalarında, ceza ödemesi 46 bin TL'yi buluyor... İşte 2025 yılına drift, kırmızı ışıkta geçme, hatalı park vb. pek çok trafik cezasına ait para cezaları...
Trafik cezaları 2025 yılı itibarıyla büyük oranda artacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarına %43,93 zam yapılacak. Bu artış, sürücülerin dikkatsizlik ve kurallara uyumsuzluk durumunda daha ağır cezalarla karşılaşacağı anlamına geliyor. Özellikle hız sınırını aşma, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali gibi hatalarda cezalar ciddi şekilde yükseldi.
Yeni trafik cezaları ve artış oranları (2025 TRAFİK CEZASI TARİFESİ)
2025 yılında uygulanacak trafik cezaları, önceki yıla göre belirgin bir artış gösterdi. İşte en dikkat çeken ceza kalemleri:
Kırmızı ışık ihlali para cezası
2024: 1.506 TL → 2025: 2.167 TL
Hatalı park
Para cezası: 2024: 691 TL → 2025: 994 TL