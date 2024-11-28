2025 trafik cezası tutarları belli oldu! Hangi ihlale ne kadar para cezası ödeniyor?

Trafik cezaları 2025 yılı itibarıyla büyük oranda artacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarına %43,93 zam yapılacak. Bu artış, sürücülerin dikkatsizlik ve kurallara uyumsuzluk durumunda daha ağır cezalarla karşılaşacağı anlamına geliyor. Özellikle hız sınırını aşma, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali gibi hatalarda cezalar ciddi şekilde yükseldi.

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