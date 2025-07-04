2025 üniversite sınav sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayaliyle YKS'ye giren milyonlarca aday için şimdi gözler ÖSYM’de. 21–22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS'nin ardından, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM, 2025 sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarihi paylaştı. Adayların aklındaki en güncel soru ise: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 1 | 3

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. 2 | 3