2025 üniversite sınav sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
21–22 Haziran’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken adaylar, şimdi heyecanla sınav performanslarının karşılığını bekliyor. Bu nedenle de "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
Üniversite hayaliyle YKS'ye giren milyonlarca aday için şimdi gözler ÖSYM’de. 21–22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS'nin ardından, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM, 2025 sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarihi paylaştı. Adayların aklındaki en güncel soru ise: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...