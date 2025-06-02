2025 YILI İL DIŞI ATAMA: Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İl dışı atama başvuruları 28 Mayıs'ta başladı ve 2 Haziran saat 16.00 itibarıyla bitti. On binlerce öğretmen tercihlerini yaptı ve artık sonuç için bekleyiş başladı. Sonuç tarihi işlemlerin ardından gündem olurken sıklıkla yöneltilen soru "İl dışı atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak" şeklinde... 1 | 3

İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği kılavuza göre öğretmen il dışı atama sonuçları 3 Haziran'da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı saate ilişkin duyuru yapmazken geçen yıl sonuçlar 11.27'de duyurulmuştu. Bu yıl da gözler saat 11.00-12.00 aralığına çevrilmiş durumda... Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek ve MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 2 | 3