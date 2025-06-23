2025 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YKS sonuçları için artık geri sayım başladı. Güzel bir üniversitede öğrenim görüp ideallerindeki mesleği icra etmek isteyen adaylar sonuçlara bir an evvel ulaşmak istiyor. Tarih konusunda henüz bilgisi olmayan ya da tereddüt yaşayan binlerce kişi ""2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

1 | 3