2025 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
YKS soru ve cevapları açıklandı, sıra geldi sonuçlara... Soru ve cevap anahtarının yayımlanması ile birlikte sonuçlar hakkında fikir edinilse de kesin sonuç tarihi yoğun şekilde aratılıyor. İşte "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun cevabı...
YKS sonuçları için artık geri sayım başladı. Güzel bir üniversitede öğrenim görüp ideallerindeki mesleği icra etmek isteyen adaylar sonuçlara bir an evvel ulaşmak istiyor. Tarih konusunda henüz bilgisi olmayan ya da tereddüt yaşayan binlerce kişi ""2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.