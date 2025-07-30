2025 YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte üniversitelerin taban puanları...

YKS tercih işlemleri için artık son düzlüğe girildi. Tercih kılavuzu bugün yayımlanıyor ve adaylar buradan yola çıkarak kariyerleri için en güzel tercihlerde bulunmak isteyecek. En önemli hususlardan biri de üniversite taba puanları... Şimdi sıkça "2025 YKS taban puanları açıklandı mı" sorusu geliyor.

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