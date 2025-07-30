2025 YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte üniversitelerin taban puanları...
YKS tercihleri 1 Ağustos'ta başlıyor. ÖSYM'nin geçen günkü bilgilendirme duyurusuna göre ise kılavuz bugün adayların erişimine açılacak. İyi bir gelecek hayali ile YKS serüvenine giren adaylar taban puanlarına göre en güzel tercihleri yapmak için strateji belirleyecek. İşte konuya ilişkin bilgiler...
YKS tercih işlemleri için artık son düzlüğe girildi. Tercih kılavuzu bugün yayımlanıyor ve adaylar buradan yola çıkarak kariyerleri için en güzel tercihlerde bulunmak isteyecek. En önemli hususlardan biri de üniversite taba puanları... Şimdi sıkça "2025 YKS taban puanları açıklandı mı" sorusu geliyor.
YKS 2025 taban puanları açıklandı mı?
YKS tercihleri için 2025 üniversite puanları henüz ilan edilmiş değil. Tercihler sonrası sonuçlar ilan edildiğinde 2025 taban puanları belli olacak. Üniversite adayları 2024 taban puanlarını inceleyerek bir yol belirleyecek.
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Üniversite tercihleri nasıl yapılır?
Tablo seçimi: TYT puanı olanlar Tablo 3’teki ön lisans programlarını, AYT/YDT puanı olanlar Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilir.
Sıralama: En çok istediğiniz programı ilk sıraya yazın, tercihleriniz ilgi ve önceliğinize göre sıralansın.
Koşulları inceleyin: Her programın okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı kontrol edin.
Kod kontrolü: Tercih listenizdeki programların kodlarını ve adlarını mutlaka doğru yazın ve tekrar kontrol edin.
Tercih sayısı: En fazla 24 tercih yapılabilir, tüm alanların doldurulması zorunlu değildir.
İnternet üzerinden işlem: Tercihler sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılır ve “2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi ekranda görülmelidir.
Değişiklik hakkı: Tercih süresi bitene kadar elektronik ortamda değişiklik veya iptal yapılabilir.