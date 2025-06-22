2025 YKS taban ve tavan puanları açıklandı mı? Üniversite kontenjanları belli oldu mu?
YKS sınavı bugün 17.45'te sona erecek. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarı akşam saatlerinde erişime açılacak. Adaylar yaptıkları netleri bu vesile ile öğrenecek. Sonuçlar için kesin olmamakla birlikte fikir edinecek yüz binler daha sonra ise üniversite taban puanlarına ağırlık verecek. Peki, 2025 YKS taban ve tavan puanları açıklandı mı?
YKS'nin 2025 ayağı bugün 17.45'te son bulacak. Sınavın bitişi ile birlikte sonuçlar için varsayımda bulunmak adına soru ve cevap anahtarı kitapçığı beklenecek. ÖSYM'nin soruları ve cevapları açıklamasının ardından 2025 YKS taban ve tavan puanları, gündem olacak. İşte ayrıntılar...
2025 YKS taban puanları açıklandı mı?
YKS taban puanları genellikle sınavın yerleştirme sonuç ilanı ile birlikte belli oluyor. 2025 üniversite sonuçları 22 Temmuz'da belli olacak. Adaylar bu veriler açıklandığında taban puanları ve kontenjanları öğrenebilecek. 2024 yılı taban puanları ve kontenjanlarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 3)
4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)
Tıp Fakülteleri – genellikle 500+
Hukuk Fakülteleri – 480–490
Bilgisayar Mühendisliği – 450–480
Elektrik-Elektronik Mühendisliği – 450–480
İktisat – 400–450
İşletme – 400–450
Diğer mühendislikler (Makine, Endüstri, İnşaat vb.) – 450 civarı
Eczacılık – yakın aralıklarda
Mimarlık – yaklaşık 400–450
Tıp dışı sağlık bilimleri – yüksek puanlı