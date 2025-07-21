2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS'nin ön bilgi amaçlı taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS tercih kılavuzu üniversite adaylarının şu an en önemli gündem maddesi durumunda... Kılavuz dikkatlice incelenecek ve alınan puana göre güzel bir plan yapılıp en iyi üniversiteler tercih edilecek. Adaylar şimdi sabırsız bir şekilde ÖSYM'nin geçeceği kılavuzu bekliyor. En sık yöneltilen soruların başında "2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı" geliyor. 1 | 4

2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS 2025 kılavuzu 30 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak ve aynı gün tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM'nin her yıl geçtiği ön bilgi amaçlı kılavuzun ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor. Bu hafta içinde bir duyuru yapılması bekleniyor. 2 | 4

YKS tercihleri nasıl yapılacak? Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak. 3 | 4