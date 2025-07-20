2025 YKS tercih tarihileri: YKS (üniversite) tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS 2025 sonuçları sürpriz bir şekilde erken açıklandı. ÖSYM 19 Temmuz saat 06.00'da sonuçları ilan etti. Bu gelişmenin hemen ardından tercih tarihleri merak edilmeye başlandı. Şimdi en çok iletilen soruların başında "YKS tercihleri ne zaman başlayacak" geliyor.
YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih süreciyle ilgili beklentiler de hız kazandı. Üniversite adayları şimdi "Tercihler ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtını arıyor. İşte konuya dair bilgiler...
YKS tercihleri 2025 ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 30 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercih işlemlerini 11 Ağustos 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.